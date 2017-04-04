Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Четвертый день "пасхального перемирия": режим "тишины" российской стороной не соблюдался ни одного дня - Порошенко

04.04.2017 13:59
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Четвертый день "пасхального перемирия": режим "тишины" российской стороной не соблюдался ни одного дня - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российская сторона ни одного дня не соблюдала режим прекращения огня в Донбассе с 1 апреля.

"Сегодня мне доложили начальник Генштаба и Министр обороны, что ни одного дня режим прекращения огня российской стороной не соблюдался", - сказал Порошенко в Риге.

Напомним, трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской. 


Фото: 112.ua

Теги: Донбасс, война, соблазн, режим, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх