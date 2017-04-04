Четвертый день "пасхального перемирия": режим "тишины" российской стороной не соблюдался ни одного дня - Порошенко

04.04.2017 13:59

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российская сторона ни одного дня не соблюдала режим прекращения огня в Донбассе с 1 апреля.

"Сегодня мне доложили начальник Генштаба и Министр обороны, что ни одного дня режим прекращения огня российской стороной не соблюдался", - сказал Порошенко в Риге.

Напомним, трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.



