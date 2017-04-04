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Децентрализация одна из важнейших реформ в Украине - в Краматорске состоялся "Круглый стол"
Сегодня, 4 апреля, в Краматорске состоялся круглый стол "Современное состояние децентрализации в Донецкой области: основные достижения и вызовы". Как отмечает сайт Донецкой ОГА, его организаторами которого являются Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Реанимационный пакет реформ и Донецкая областная государственная администрация.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Игорь Стокоз, и.о. директора департамента информационной и внутренней политики облгосадминистрации Людмила Быченко, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива — Ирина Бекешкина и другие специалисты по вопросам децентрализации.
Людмила Быченко отметила, что сегодня в области ведется активная разъяснительная кампания, к обсуждению основных вопросов привлекается общественность, народные депутаты и представители СМИ.
Участникам был представлен социологическое исследование по развитию объединенных территориальных громад (ОТГ), определение проблемных вопросов. Руководители вновь объединенных территориальных общин рассказали, как идет их развитие, подчеркнув необходимость разъяснительной работы с населением, объединение их общими делами, решения проблемных вопросов вместе.
Ирина Бекешкина отметила, что децентрализация — это одна из важнейших реформ, которые происходят в Украине. "Это неотъемлемая часть построения демократического общества. Также, конечно, это дает возможность контролировать власть на местах, привлекать общественность. Децентрализация — это возможность приобщаться собственно к процессу осуществления реформ", — подчеркнула специалист.
Представители фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива заявили, что сегодня нужно уделить максимум сил, чтобы сформировать финансово состоятельные общины, которые смогут сами содержать себя. Также эксперты подчеркивали важность активизировать работу с общественностью и населением.
Фото: dn.gov.ua/
Теги: Донбасс, Краматорск, Донецкая областная администрация, децентрализация
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