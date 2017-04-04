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Донецкий региональный канал "До Тебе" теперь смогут смотреть и на оккупированном Донбассе
04.04.2017 11:51
Донецкий областной телеканал "До ТеБе" с 3 апреля начал спутниковое вещание. Об этом сообщается на сайте телеканала.
Отмечается, что пользователи спутниковых антенн могут настроить их на канал "До ТеБе" по следующим параметрам:
Параметры спутникового вещания "До ТеБе":
Спутник – Amos-3 (4° з.д.)
Частота – 11139 МГц
Поляризация – горизонтальная
Скорость передачи данных (SR) – 30,000 Мсимв/с
Коррекция FEC – 3/4
Стандарт – DVB-S/MPEG-2
Спутник – Amos-3 (4° з.д.)
Частота – 11139 МГц
Поляризация – горизонтальная
Скорость передачи данных (SR) – 30,000 Мсимв/с
Коррекция FEC – 3/4
Стандарт – DVB-S/MPEG-2
Как отметил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, спутниковое вещание позволяет охватить в том числе и оккупированную территорию Донбасса. "Итак, донецкое региональное общественное вещание сейчас охватывает всю территорию АТО и Крым. Следующий в очереди - луганский общественный телеканал "ЛОТ"", - написал С.Костинский в "Фейсбуке", передает "Остров".
Фото: https://www.youtube.com/
Теги: Донбасс, трансляция, телеканал, ДНР
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