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Если Россия не прекратит огонь на Донбассе, европейские партнеры готовы продлить санкции - Порошенко
04.04.2017 16:07
Президент Петр Порошенко уверен, что европейские партнеры готовы продлить санкции в отношении России, если она не прекратит боевые действия на Донбассе. Об этом он заявил сегодня во время визита в Латвию и встречи с ее президентом Раймондом Вейонисом во вторник, передают украинские СМИ.
"Если Россия не прекратит огонь, европейские партнеры готовы продлить санкции", - цитирует слова главы государства в "Твиттере" его пресс-секретарь Святослав Цеголко. Также президент назвал резкой эскалацией обстрелы на Донбассе 3 апреля, поскольку их количество выросло втрое. "Ни одного дня с 1 апреля соблюдения прекращения огня российской стороной не было", - отметил президент.
Фото: 112.ua/
Теги: Россия, Донбасс, война, санкции, Порошенко
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