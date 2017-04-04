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Линия разграничения, блокпосты: очереди на всех КПВВ, на "Марьинке" поток автомобилей зашкаливает

04.04.2017 09:58
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Линия разграничения, блокпосты: очереди на всех КПВВ, на "Марьинке" поток автомобилей зашкаливает

 По данным Государственной пограничной службы Украины, у КПВВ "Марьинка сегодня с утра зафиксировано 200 авто на въезд с неподконтрольной территории и 100 — в обратную сторону; у КПВВ "Майорск" — 50 авто на въезд с неподконтрольной территории и 120 — в обратную сторону; у КПВВ "Новотроицкое" — 40 авто на въезд с неподконтрольной территории и 50 — в обратную сторону; у КПВВ "Гнутово" — 30 авто на въезд с неподконтрольной территории и 20 — в обратную сторону.

За минувшие сутки, 3 апреля, через донбасские КПВВ проследовали 26,3 тыс. человек и 4 тыс. авто:

через КПВВ "Майорск" – 6355 чел. и 920 транспортных средств;

через КПВВ "Марьинка" – 6540 чел. и 1235 транспортных средств;

через КПВВ "Новотроицкое" – 5335 чел. и 1170 транспортных средств;

через КПВВ "Гнутово" – 3110 чел. и 740 транспортных средств;

через КПП "Станица Луганская" – 4970 чел.


Фото: https://twitter.com/

Теги: Донбасс, пропускная система, линия разграничения
 
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