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Линия разграничения, блокпосты: очереди на всех КПВВ, на "Марьинке" поток автомобилей зашкаливает
По данным Государственной пограничной службы Украины, у КПВВ "Марьинка сегодня с утра зафиксировано 200 авто на въезд с неподконтрольной территории и 100 — в обратную сторону; у КПВВ "Майорск" — 50 авто на въезд с неподконтрольной территории и 120 — в обратную сторону; у КПВВ "Новотроицкое" — 40 авто на въезд с неподконтрольной территории и 50 — в обратную сторону; у КПВВ "Гнутово" — 30 авто на въезд с неподконтрольной территории и 20 — в обратную сторону.
За минувшие сутки, 3 апреля, через донбасские КПВВ проследовали 26,3 тыс. человек и 4 тыс. авто:
через КПВВ "Майорск" – 6355 чел. и 920 транспортных средств;
через КПВВ "Марьинка" – 6540 чел. и 1235 транспортных средств;
через КПВВ "Новотроицкое" – 5335 чел. и 1170 транспортных средств;
через КПВВ "Гнутово" – 3110 чел. и 740 транспортных средств;
через КПП "Станица Луганская" – 4970 чел.
Фото: https://twitter.com/
Теги: Донбасс, пропускная система, линия разграничения
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- "Большая война" может начаться уже в этом году - американский эксперт07:52
- На выезде из зоны АТО особенно сильно бросается в глаза разница между Украиной и "русским миром" - мнение07:39
- За минувшие сутки 48 обстрелов - самым "горячим" было мариупольское направление07:16
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