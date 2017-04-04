Меркель и Олланд провели телефонный разговор с Путиным, говорили и о Донбассе

04.04.2017 16:19

Сегодня, 4 апреля, стало известно, что президенты России и Франции Владимир Путин и Франсуа Олланд, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель условились продолжать контакты в "нормандском формате". Об этом шла речь во время их телефонного разговора, сообщают российские СМИ.

"Условлено продолжить контакты в "нормандском формате", в том числе с учетом итогов предстоящих 6 апреля консультаций помощников", — говорится в сообщении.

Собеседники также отметили необходимость обеспечения устойчивого режима прекращения огня на всей линии соприкосновения и соблюдения сторонами "пасхального перемирия", а также отвода тяжелого вооружения и разведения сил и средств сторон, в частности, в Станице Луганской.

В Кремле сообщают, что Путин "высказался в пользу безотлагательного запуска работы по реализации политических аспектов Минских договоренностей и подчеркнул важность синхронизации шагов в сферах безопасности и политического урегулирования, что должно найти отражение в проекте "дорожной карты".

Отметим, что сегодня президент Украины Петр Порошенко сообщил, что участники "нормандского формата" прорабатывают повестку дня будущего саммита. Также Порошенко подчеркнул, что "европейские партнеры" введут новые санкции против РФ, если на Донбассе продолжат стрелять.