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Миссия ООН заявила о возможной гуманитарной катастрофе в зоне АТО
Ситуация с водой и электричеством на востоке Украины остается критической. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Миссию ООН по гуманитарной деятельности в зоне АТО.
Водо- и электроснабжение прекращаются несмотря на неоднократные призывы к сторонам конфликта не повреждать инфраструктуру гражданского назначения и демилитаризировать территории близ батальных полей для обеспечения безопасного ремонта коммуникаций. В целом, более 1 млн чел. ежедневно подвергаются риску потери устойчивого водоснабжения.
По последним данным, 620 тыс. чел на Донбассе живут в условиях перебоев с поставкой продовольствия.
В то время как гуманитарные потребности людей остаются высокими, продолжается существенное недофинансирование гуманитарных служб. Несмотря на определенные взносы, лишь 7% запрашиваемых средств были реализованы. Устойчивые недофинансирование может привести к прекращению работы здравпунктов и психосоциальных служб. Так, миссия Handicap International, например, призванная помогать людям с ограниченными возможностями в восточной части Украины, прекратила свою работу в конце марта из-за отсутствия финансирования.
Напомним, Донецкая фильтровальная станция неоднократно останавливала работу по причине перебоев с электричеством из-за ожесточенных боев в направлении Донецка.
Фото: 112.ua
Теги: Донбасс, война, люди, вода, ООН, катастрофа
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- Миссия ООН заявила о возможной гуманитарной катастрофе в зоне АТО19:36
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