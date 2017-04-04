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Архив - Донецкая область

Миссия ООН заявила о возможной гуманитарной катастрофе в зоне АТО

04.04.2017 19:36
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Миссия ООН заявила о возможной гуманитарной катастрофе в зоне АТО

Ситуация с водой и электричеством на востоке Украины остается критической.  Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Миссию ООН по гуманитарной деятельности в зоне АТО.

Водо- и электроснабжение прекращаются  несмотря на неоднократные призывы к сторонам конфликта не повреждать инфраструктуру гражданского назначения и демилитаризировать территории близ батальных полей для обеспечения безопасного ремонта коммуникаций. В целом, более 1 млн чел. ежедневно подвергаются риску потери устойчивого водоснабжения.

По последним данным,  620 тыс. чел на Донбассе  живут в условиях перебоев с поставкой продовольствия.

В то время как гуманитарные потребности людей остаются высокими,  продолжается существенное недофинансирование гуманитарных служб. Несмотря на определенные взносы,  лишь 7% запрашиваемых средств были реализованы. Устойчивые недофинансирование может привести к прекращению работы  здравпунктов и психосоциальных служб. Так, миссия Handicap International, например, призванная  помогать людям с ограниченными возможностями в восточной части Украины, прекратила свою работу в конце марта из-за отсутствия финансирования.

Напомним, Донецкая фильтровальная станция неоднократно останавливала работу по причине перебоев с электричеством из-за ожесточенных боев в направлении Донецка.


Фото: 112.ua

Теги: Донбасс, война, люди, вода, ООН, катастрофа
 
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