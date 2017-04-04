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На выезде из зоны АТО особенно сильно бросается в глаза разница между Украиной и "русским миром" - мнение
Народный депутат Украины и волонтер Татьяна Рычкова описала свою поездку в зону АТО.
"Пересекая крайний блокпост на выезде из зоны АТО, понимаешь разницу между Украиной и русским миром - она бросается в глаза желто-голубыми флагами, ухоженными газонами, беззаботной детворой... Эта поездка была непростой. Заехала к своим побратимам, рассеяла информационную зраду, которая бесконечным потоком льется с рашистских сайтов и TV каналов. Рассказала десантникам о своей депутатской работе, ответила на все волнующие их вопросы. На прощанье ребята в шутку сказали мне, что если я начну безответственно относиться к работе народного депутата, они из меня сделают чучелко и поставят на нуле. Шутки шутками, но слово я им дала и вывод сделала - нужно заезжать к своим побратимам почаще. В эти же дни в рамках проекта "Допомога йде" больницы Днепра и Запорожья приняли на лечение очередную партию детей из серой зоны. Одновременно стартовала инициатива ВСУ по сдаче крови для нужд лечебных учреждений. Спасибо моим соратникам в партии БПП "Солидарность" и моим товарищам в ВСУ за их горячие сердца. Патриотизм - это не бла-бла-бла, а реальные дела", - пишет Рычкова.
Фото: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, война, русский язык, разбил, серая зона
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