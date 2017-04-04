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Очевидцы поделились информацией пересечения линии разграничения на Донбассе
По данным общественной организации «Донбасс SOS», сегодня, 4 апреля, все КПВВ у линии разграничения работают в режиме ускоренного прохождения проверки для сокращения очередей. «На данный момент, по сообщениям очевидцев, режим действительно ускоренный — на всех направлениях движение хорошее», — отмечают общественники.
Пользователи соцсетей следующим образом комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):
#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
9-50 Прошла все посты в сторону Украины за 2 часа. На нулевом пешая метров 100. Приехала на укр. паспортный очереди нет, сразу зашли в палатку, где проверяют вещи, работает 4 или 5 окошек. Пропускают быстро. Единственное автобус на Артёмовск ждали пол часа, на втором уехали.
10-30 общая очередь где то 150 машин , а льготы машин 40.
#Георгиевка #Курахово #Марьинка .
10-00 На Донецк в 9.30 — 5 машин!!!! Удачи всем!
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
10-25 В сторону Мариуполя в Еленовке очередь 800 м
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
9-50 На октябре на Мариуполь 6 машин
10-00 На пищевике до автобусов
О коррупции или неправомерных действий сотрудников на блокпостах обязательно сообщайте по следующим телефонам:
Фискальная служба (при всех нарушениях, связанных с грузоперевозками): отдельная горячая линия сервиса «Пульс»: (044) 284-00-07.
Горячая линия пограничной службы (при нарушениях и злоупотреблениях на блокпостах): (044) 527-63-63 (круглосуточно).
Телефон «горячей» линии СБУ: 0800 50 14 82.
Национальная Полиция 102.
Горячая линия Донбасс SOS — 0 800 309 110
Напомним, что сегодня утром самые большие очереди скопились у КПВВ «Марьинка».
Фото: informator.media
Теги: Донбасс, блокпост, пропускная система, очереди
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