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"Пасхальное перемирие" - эксперт дал неутешительный прогноз развития событий на Донбассе
Недавно на форуме "Арктика — территория диалога" российский президент Владимир Путин заявил, что в США "есть мнение", что "чем хуже отношения между Украиной и Россией, тем лучше для них", а это "может привести к глобальным катастрофам и глобальным конфликтам". Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко отреагировал на угрозу российского президента и заявил о том, что Россия готовится к началу активизации боевых действий на Донбассе. Действительно ли заявление Путина может нести за собой новую угрозу масштабной активизации вражеских боевых действий и может ли она прийтись на период пасхального перемирия, "Апострофу" рассказал военный эксперт, главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин.
Любые действия руководителя РФ – это шантаж. Применяя силу в Украине, в Сирии, он шантажировал, принуждал Запад пойти ему на встречу, отменить санкции, признать его гениальность, а Россию – великим геополитическим игроком. Все эти его действия, приводящие к кровопролитию, нормальному человеку не понять. Для чего это кровопролитие – из-за абстрактного Башара Асада или из-за абстрактного русскоговорящего населения? Когда этот товарищ начинает называть вещи своими именами, а в данном его заявлении речь идет о признании конфликта, чего он ранее не делал, это косвенно может свидетельствовать о начале новой эскалации. Подтверждением этому может служить пополнение первого и второго оккупационных корпусов "ЛНР" и "ДНР", численность которых на данный момент по разным оценкам достигает 36-38 тысяч. Их число собираются увеличить до 50 тысяч, чтобы насытить эти территории вооруженными нелюдями.
Ныне у вражеской стороны начинаются активные агитационные призывные кампании, ставка в очередной раз делается не на российских кадровых военных, а на так называемых "отпускников" и местных полоумных. В то же время идет сосредоточение войск на наших границах с РФ, что является одним из элементов давления на нас и на Запад.
Наша позиция с первого дня войны: мы должны быть готовы ко всему. Чем лучше наша подготовка, тем лучше: ведь врагу это видно, а значит, меньше шансов на масштабное наступление.
Когда речь заходит о сакральности и скрепах, и мы видим чуть ли не с первых дней войны, что большие преступления вражеская сторона проворачивает в разные даты, в том числе и в церковные праздники. И, конечно, сейчас от них можно ожидать всего что угодно. Мы изначально заявляли о том, что перемирия как такового не будет. В последние две недели на территории "ЛНР" и "ДНР" активно работала агитационная машина РФ, фиксировались кучи обстрелов российскими террористами жилых кварталов оккупированных территорий с традиционным посылом о том, что это делают "украинские каратели". И Путину сейчас важно убедить (вряд ли это реалистично, потому что у мира глаза на него открываются все шире и шире) в том, что виновен в срыве Минских соглашений Киев. Это сейчас его задача номер один на эти предпраздничные дни. Возможно, будет осуществляться какая-то страшная кровавая провокация, которая потом будет фактом прерывания всего перемирия.
Фото: glavcom.ua/
Теги: Россия, Донбасс, война, эскалатор
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