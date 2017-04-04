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Пенсии ценой жизни - в Мариуполе переселенцы ночуют возле Ощадбанка (ВИДЕО)
В 2016 году внутренние перемещенные лица пережили несколько волн изменений-потрясений в назначении и продолжении социальных выплат. Все началось в начале года с так называемых "списков СБУ", когда тысячам переселенцев были приостановлены все выплаты. Затем было скандальное Постановление № 637, которым предусматриваются проведение проверок фактических мест проживания переселенцев и составление акта обследования материально-бытовых условий.
Еще одним "упрощением" стало Постановление № 167, которое Кабинет Министров Украины принял 14 марта 2016 года и согласно которому с 1 июля все социальные выплаты, включая пенсии, внутренне перемещенные лица смогут получать только через "Ощадбанк".
Главная особенность этого решения состоит в том, что пенсионерам-переселенцам необходимо получить электронную банковскую карту, которая одновременно будет являться пенсионным удостоверением. И после этого каждые 6 месяцев (первый год) и затем раз в 12 месяцев (следующие два) им нужно проходить физическую идентификацию в отделениях "Ощадбанка". В противном случае пенсионерам автоматически прекращаются все выплаты.
Причина, по которой всех переселенцев перевели на обслуживание в "Ощадбанк" очевидна – это контроль и быстрое блокирование счетов в случае возникновения каких-то подозрений. Таки образом Минсоцполитики намерено бороться с так называемым "пенсионным туризмом". Это делается под лозунгами "во благо самих же переселенцев" и "не дадим финансировать боевиков на Донбассе". На самом деле на практике пострадали и продолжают страдать простые люди – граждане Украины.
Как переселенцы проходят идентификацию в Мариуполе, сняли на видео журналисты "Громадського".
Фото: https://www.ostro.org/
Теги: Донбасс, Мариуполь, Ощадбанк, переселенцы, пенсии
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