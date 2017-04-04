Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Перемирие со слезами: за минувшие сутки погибли двое украинских военных

04.04.2017 06:59
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Перемирие со слезами: за минувшие сутки погибли двое украинских военных

В зоне АТО за минувшие сутки погибло двое украинских военных, пятеро получили ранение. Зафиксировано 48 обстрелов, со стороны боевиков. Об этом пресс-центр АТО сообщил на странице в Facebook.


Фото: censor.net.ua

Теги: Донбасс, война, ранение, гибель, перемирие
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх