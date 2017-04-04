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Архив - Донецкая область

Под Славянском обнаружили уникальную находку, которой около 2500 лет (ВИДЕО)

04.04.2017 19:25
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Под Славянском обнаружили уникальную находку, которой около 2500 лет (ВИДЕО)

Скифский меч, которому 2500 лет, был найден под Славянском и подарен местному краеведческому музею, сообщает сайт novosti.dn.ua.

Сотрудник музея Анатолий Шамрай рассказал, что уникальность меча в том, что он нестандартных размеров. Его длинна составляет 75 сантиметров.

"Почему мы говорим о датировке не позднее 5 века до н.э. - об этом свидетельствует перекрестие, так называемая "бабочка"

Обычно мечи находят в захоронениях, это же был найден на месте возможной битвы или торгового пути.

Находка требует реставрации. Для этого неравнодушные люди собрали 8 тысяч грн.

Меч будет выставлен в экспозиции Славянского музея.



Фото: novosti.dn.ua/

Теги: Донбасс, Славянск, находка, скифы, меч
 
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