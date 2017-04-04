Под Славянском обнаружили уникальную находку, которой около 2500 лет (ВИДЕО)

04.04.2017 19:25

Скифский меч, которому 2500 лет, был найден под Славянском и подарен местному краеведческому музею, сообщает сайт novosti.dn.ua.



Сотрудник музея Анатолий Шамрай рассказал, что уникальность меча в том, что он нестандартных размеров. Его длинна составляет 75 сантиметров.



"Почему мы говорим о датировке не позднее 5 века до н.э. - об этом свидетельствует перекрестие, так называемая "бабочка"



Обычно мечи находят в захоронениях, это же был найден на месте возможной битвы или торгового пути.



Находка требует реставрации. Для этого неравнодушные люди собрали 8 тысяч грн.



Меч будет выставлен в экспозиции Славянского музея.



