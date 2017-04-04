Пограничники не пропустили в зону АТО дорогостоящие комплектующие

04.04.2017 10:51

На контрольных пунктах въезда-выезда «Новотроицкое» и «Майорское» вчера, 3 апреля, были задержаны два авто.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, транспортными средствами с нарушением перевозили товары на неподконтрольную территорию.

Так, в одном авто везли комплектующие к компьютерам стоимостью 13 тысяч гривен, а в другом — комплектующие к рентгеновскому аппарату на 400 тысяч гривен.

Водителей вместе с авто и грузом пограничники передали представителям фискальной службы для принятия правового решения.