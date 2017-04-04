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Полиция Донбасса объявила подозрение "ополченцам" , среди которых рецидивист, наркоманы и тунеядцы

04.04.2017 14:47
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Полиция Донбасса объявила подозрение "ополченцам" , среди которых рецидивист, наркоманы и тунеядцы
Сотрудники полиции Донецкой области на этой неделе объявили о подозрении 5 боевикам, среди которых рецидивист-убийца. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области. 

Отмечается, что в конце января 2014 года житель Украинска вернулся домой после отбытия наказания за совершение тяжких уголовных преступлений. 
"Через несколько месяцев, узнав, что в оккупированном Донецке существует бандформирование "Оплот", в который продолжается набор мужчин разного возраста, с любым прошлым и с хорошей зарплатой, он решил в него вступить. Прибыв в военный комиссариат, подчиняющийся "Министерству обороны»" так называемой "ДНР", и назвав там свои анкетные данные, наемник прошел медицинскую комиссию. После этого, по собственному желанию, он был направлен в пункт постоянной дислокации воинской части "Оплот" в Макеевку", - сообщают в полиции. 

В этом пункте с ним и другими наемниками проводилась военная, строевая и физическая подготовка. "Сначала новобранцу все нравилось, он был назначен на должность "контролера" на блокпостах. Бывшему убийце выдали форменную одежду, военное снаряжение, автомат "Калашникова" и удостоверение участника военной части "Оплот"", - отмечают в полиции.

В функциональные обязанности новоиспеченного боевика входило дежурство на блокпостах и ​​проверка гражданских лиц. Так, сначала мужчина нес службу на пункте пропуска, расположенном между Харцызском и Иловайском, а затем - на блокпосту в самом Донецке.

В начале марта 2015 года, разочаровавшись в политике командиров своей военной части и не получив обещанной зарплаты, боевик самовольно покинул военную службу и начал жить в селе Грабское Амвросиевского района. Затем отправился на территорию, подконтрольную Украине. 

В марте этого года сотрудники Покровского отдела полиции выявили местонахождение бывшего участника незаконных вооруженных формирований и задержали его. Теперь 40-летнему убийце, который почти половину своей жизни провел за решеткой, грозит до 8 лет лишения свободы, как и остальным задержанным. 

Сообщается, что на этой неделе полицейские Донецкой области собрали доказательства причастности к деятельности террористов еще 4 участников НВФ. Все они были выявлены в населенных пунктах, подконтрольных Украине - Славянске, Лимане, Краматорске. Возраст задержанных - от 33 до 43 лет. 

В частности, в Краматорске задержаны два товарища, которые во время оккупации города, в мае 2014 года, дежурили на одном блокпосту. "Отслеживать "бандеровцев" им нравилось больше, чем работать. Однако при освобождении Краматорска их "командиры" разбежались, оставив наемников без оплаты, и боевики вернулись к привычной жизни - пока их не разоблачили правоохранители", - сообщают в полиции. 

Всем бывшим боевикам сообщено о подозрении по ч.2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины. Каждому грозит до 8 лет лишения свободы. 

Всего с начала года сотрудниками полиции Донецкой области привлекается к ответственности 81 боевик. 

Фото: newsone.ua/

Теги: Донбасс, война, наркомания, боевики, рецидвист
 
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