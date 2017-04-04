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Полиция Донетчины приступила к отработке Волновахской оперативной зоны
На территории Волновахской оперативной зоны с 3 апреля стартовала превентивная отработка. Сегодня личный состав Главного управления полиции Донецкой области, Волновахского отдела полиции и подчиненных подразделений (более 100 человек) собрались на инструктаж сил и средств.
На центральной площади Угледара экипажи правоохранителей получили первоочередные задачи, после чего приступили к своим обязанностям — проверка оперативной информации, несение службы на стратегически важных объектах, которые могут стать мишенью диверсантов, проверка транспортных средств на блокпостах, проведение операций с задержанием правонарушителей, лиц, которые пытаются дестабилизировать обстановку в регионе, участников бандформирований, сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области.
«Среди основных целей — изъятие из незаконного оборота оружия и боеприпасов и полное перекрытие утечки взрывоопасных предметов в мирные области. Для этого максимально усилены наряды, которые будут нести службу на улицах по охране общественного порядка», — отметил заместитель начальника ГУНП в Донецкой области Сергей Матвейчук.
Фото: https://dn.npu.gov.ua/ru/
Теги: Донбасс, Волноваха, Полиция Донбасса, зона, отработка
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