Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Полиция Донетчины приступила к отработке Волновахской оперативной зоны

04.04.2017 12:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Полиция Донетчины приступила к отработке Волновахской оперативной зоны

На территории Волновахской оперативной зоны с 3 апреля стартовала превентивная отработка. Сегодня  личный состав Главного управления полиции Донецкой области, Волновахского отдела полиции и подчиненных подразделений (более 100 человек) собрались на инструктаж сил и средств.

 На центральной площади Угледара экипажи правоохранителей получили первоочередные задачи, после чего приступили к своим обязанностям — проверка оперативной информации, несение службы на стратегически важных объектах, которые могут стать мишенью диверсантов, проверка транспортных средств на блокпостах, проведение операций с задержанием правонарушителей, лиц, которые пытаются дестабилизировать обстановку в регионе, участников бандформирований, сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области.

«Среди основных целей — изъятие из незаконного оборота оружия и боеприпасов и полное перекрытие утечки взрывоопасных предметов в мирные области. Для этого максимально усилены наряды, которые будут нести службу на улицах по охране общественного порядка», — отметил заместитель начальника ГУНП в Донецкой области Сергей Матвейчук.


Фото: https://dn.npu.gov.ua/ru/

Теги: Донбасс, Волноваха, Полиция Донбасса, зона, отработка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх