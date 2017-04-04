Полиция Донетчины приступила к отработке Волновахской оперативной зоны

04.04.2017 12:45

На территории Волновахской оперативной зоны с 3 апреля стартовала превентивная отработка. Сегодня личный состав Главного управления полиции Донецкой области, Волновахского отдела полиции и подчиненных подразделений (более 100 человек) собрались на инструктаж сил и средств.

На центральной площади Угледара экипажи правоохранителей получили первоочередные задачи, после чего приступили к своим обязанностям — проверка оперативной информации, несение службы на стратегически важных объектах, которые могут стать мишенью диверсантов, проверка транспортных средств на блокпостах, проведение операций с задержанием правонарушителей, лиц, которые пытаются дестабилизировать обстановку в регионе, участников бандформирований, сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области.

«Среди основных целей — изъятие из незаконного оборота оружия и боеприпасов и полное перекрытие утечки взрывоопасных предметов в мирные области. Для этого максимально усилены наряды, которые будут нести службу на улицах по охране общественного порядка», — отметил заместитель начальника ГУНП в Донецкой области Сергей Матвейчук.