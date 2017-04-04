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"Правоохранители ДНР" похвастались "плодотворной" работой
04.04.2017 18:52
С 31 марта по 2 апреля, в ночное время суток, так называемое "МВД" самопровозглашенной "ДНР" провело оперативно-профилактическую операцию "Ночной город", сообщают сепаратистские СМИ.
Так называемые "правоохранители" проверили 311 увеселительных заведений Донецка. Были задержаны: за нарушение "комендантского часа" — 247 граждан, по подозрению в совершении преступлений — пять человек.
К ответственности привлечены 16 правонарушителей за мелкое хулиганство и 5 — за "злостное неповиновение законному требованию сотрудника полиции".
Фото: www.dialog.ua/
Теги: Донбасс, комендантский час, задержание, ДНР
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