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Архив - Донецкая область

Прифронтова Авдіївка вже майже тиждень без води

04.04.2017 09:43
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Прифронтова Авдіївка вже майже тиждень без води

Станом на 7.00 ранку вівторка, 4 квітня, централізоване електропостачання в Авдіївці в Донецькій області відсутнє, повідомили у Державній службі України з назвичайних ситуацій.

За даними служби, теплопостачання у місті здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу.

Зазначається про створення запасу води в міському резервуарі об’ємом 4 тис. м3.

«Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від генераторів ДСНС (залучено 9 генераторів різної потужності)», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 березня у штабі АТО поінформували, що близько 19:00 години Авдіївка залишилася без електропостачання. Увечері 30 березня голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, повідомив, що «після отримання режиму тиші бригади електромонтажників пройшли вздовж лінії електропостачання і не змогли встановити місць пориву ЛЕП». 31 березня також не вдалося відновити електропостачання через численні пошкодження ліній електропередач. 1 квітня бригади розпочали роботу, але припинили її через черговий обстріл. 


Фото: https://www.rbc.ua

Теги: Донбасс, Авдеевка, вода, ремонт, МЧС
 
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