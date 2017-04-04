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Сегодня боевики произвели 26 провокационных обстрелов, трое украинских военных ранены
"Российско-террористические подразделения продолжают нагло и цинично нарушать режим "тишины". С начала суток было совершено 26 провокационных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины", - сообщает пресс-центра штаба АТО на своей странице в Facebook по состоянию на 18.00 вторника.
Трое украинских военнослужащих получили ранения во вторник в зоне проведения АТО на Донбассе.
Наибольшую активность противник проявлял на Донецком направлении. "Защитников Авдеевки обстреливали из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По опорным пунктам вблизи Опытного противник бил из гранатометов, а по позициям в районе Камянки, Верхнеторецкого, Шахты Бутовка и Песок из крупнокалиберных пулеметов. Под Опытным активно действовал вражеский снайпер", - отмечается в сообщении.
Вблизи Мариуполя НВФ обстреливали защитников Красногоровки из минометов калибра 82 мм, позиции в районе Марьинки и Водяного – из гранатометов различных систем, а опорные пункты вблизи Гнутово – и з крупнокалиберных пулеметов.
В районах Павлополя, Богдановки и Гранитного противник активно применял стрелковое оружие. В Новотроицком украинских военных обстреливал вражеский снайпер.
В Луганской области противник производил обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
"Несмотря на провокации врага, силы АТО огонь в ответ не открывали", - подчеркивают в штабе АТО.
Фото: https://twitter.com/
Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
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