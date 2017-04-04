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Школьникам из оккупированного Донбасса упростили процедуру получения украинских аттестатов
Для школьников с неконтролируемых территорий Донбасса и оккупированного Крыма недавно упростили процедуру получения украинских аттестатов и прохождение экстерната. Об этом сообщила исполнительный директор фонда "Открытая политика" Ирина Жданова. А для абитуриентов появилась возможность подавать не весь набор ранее необходимых документов.
Недостающие свидетельства будущие студенты временно неконтролируемых территорий Крыма и Донбасса смогут принести в течение трёх месяцев с момента начала обучения, сообщает "Радио Свобода". Приказ об этом приняло Министерство образования Украины.
По словам Ждановой, в конце марта представители департамента образования Донецкой области сообщили, что уже более 600 детей с временно неподконтрольной территории Донецкой области зарегистрировались на основную сессию ВНО.
Для детей, учащихся на неподконтрольных территориях, разработаны программы дистанционного обучения. С помощью этих программ ученики смогут самостоятельно изучать предметы украинской школы, которые не преподают на неподконтрольной территории.
Информацию о программах, порядке действий и необходимых документах абитуриенты и их родители могут искать на сайтах Министерства образования и образовательных центров "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина". Кроме того, создан сайт "Доступна освіта" на случай блокировки сепаратистами доменов "gov.ua", где можно получить всю информацию и программы обучения без регистрации.
Теперь появился упрощенный механизм для поступления детей с неподконтрольных территорий, говорит директор департамента высшего образования Министерства науки и образования Украины Олег Шаров. Для этого абитуриенты должны пройти аттестацию в образовательных центрах в вузах на территории Украины. Их открыли 12. После аттестации выпускники получат документ об общем образовании, который откроет возможность упрощенного поступления в колледж, техникум или ВУЗ.
"В этом году все центры будут работать с 19 июня по 30 сентября. Можно будет таким образом поступать в университеты. Фактически, к нам приезжает гражданин Украины с неполным набором документов, имеет возможность пройти аттестацию и поступить в ВУЗ, и потом на протяжении трёх месяцев с начала обучения донести комплект документов", – говорит Шаров.
Привлечение детей с оккупированных территорий для получения среднего и высшего образования в приоритете, говорит советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрий Грымчак.
"При желании, когда государство занимается такими вопросами, то находятся ответы почти на все вопросы по документам. Как государство мы должны привлекать этих людей, ведь это хорошая инвестиция в будущее Украины и в будущее тех территорий, которые будут освобождены", – рассказал Грымчак.
В прошлом году, по статистике Министерства информационной политики, украинские аттестаты получили больше тысячи детей с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Однако сами чиновники говорят о том, что это малый процент от общего количества. Родители же детей с неподконтрольных территорий, собирающихся поступать в вузы Украины в прошлом году, рассказывали "Донбасс.Реалии" о трудностях прохождения блокпостов, но отмечали помощь украинских учителей и руководителей школ в прохождении экстерната и тестов.
Фото: begemot.media
Теги: Украина, Донбасс, образование, ДНР, ЛНР, школьники
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