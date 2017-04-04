Тысячи жилых домов, больницы, школы, детские сады - Жебривский перечислил разрушения от военных действий на Донбассе

04.04.2017 09:09

За почти три года войны, только на подконтрольной Украине территории Донецкой области различные повреждения от российских обстрелов получили 10,682 тыс. жилых домов. Также, пострадали 111 школ, 79 детсадов и 50 медицинских учреждений.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский на странице в Facebook.

Он сообщил о проведении встречи с директором Управляющей группы экспертов по реализации программ изменений в Украине (STAIT) Ингрид Макдональд, представителями Детского фонда ООН (ЮНСЕФ) и Офиса управления ООН по координации гуманитарных дел (OCHA).

"Согласовали, что приоритетными направлениями в нашем сотрудничестве на этот год есть: восстановление частных зданий, разрушенных вследствие российской агрессии, стабилизация коммунального предприятия "Вода Донбасса", помощь в оснащении опорных школ, обучение в Восточной Европе украинских управленцев и стажировка в ЕС людей, которые желают заняться частным предпринимательством", - сообщил Жебривский.