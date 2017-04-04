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Тысячи жилых домов, больницы, школы, детские сады - Жебривский перечислил разрушения от военных действий на Донбассе

04.04.2017 09:09
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Тысячи жилых домов, больницы, школы, детские сады - Жебривский перечислил разрушения от военных действий на Донбассе

За почти три года войны,  только на подконтрольной Украине территории Донецкой области различные повреждения от российских обстрелов получили 10,682 тыс. жилых домов. Также, пострадали 111 школ, 79 детсадов и 50 медицинских учреждений.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский на странице в Facebook.

Он сообщил о проведении встречи с директором Управляющей группы экспертов по реализации программ изменений в Украине (STAIT) Ингрид Макдональд, представителями Детского фонда ООН (ЮНСЕФ) и Офиса управления ООН по координации гуманитарных дел (OCHA).

"Согласовали, что приоритетными направлениями в нашем сотрудничестве на этот год есть: восстановление частных зданий, разрушенных вследствие российской агрессии, стабилизация коммунального предприятия "Вода Донбасса", помощь в оснащении опорных школ, обучение в Восточной Европе украинских управленцев и стажировка в ЕС людей, которые желают заняться частным предпринимательством", - сообщил Жебривский.   


Фото: 112.ua

Теги: Донбасс, война, Донецкая область, житейская история, разрушения, потери, Жебривский
 
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