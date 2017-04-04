В Авдеевке горело сено

04.04.2017 10:12

Вчера, 3 апреля, по переулку Казачий в Авдеевке загорелось сено. Об этом сообщает ГСЧС Украины в Донецкой области.



Как отмечается, огнем охвачено 6 тюков с сеном урожая 2012 и 2013 годов. Горело 72 тонны сена.

О причинах пожара не сообщается, пишет сайт "Новости Донбасса".