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Архив - Донецкая область

В Авдеевке горело сено

04.04.2017 10:12
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В Авдеевке горело сено

Вчера, 3 апреля, по переулку Казачий в Авдеевке загорелось сено. Об этом сообщает ГСЧС Украины в Донецкой области.

Как отмечается, огнем охвачено 6 тюков с сеном урожая 2012 и 2013 годов. Горело 72 тонны сена.

О причинах пожара не сообщается, пишет сайт "Новости Донбасса".


Фото: novosti.dn.ua

Теги: Донбасс, Авдеевка, пожар, МЧС, сено
 
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