Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Краматорске через весь город пройдет новый троллейбусный маршрут, цена проезда демократичная

04.04.2017 13:33
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Краматорске через весь город пройдет новый троллейбусный маршрут, цена проезда демократичная
Новый троллейбусный маршрут №5, объединивший так называемую промзону со старой частью города, начал функционировать в Краматорске с 3 апреля. Об этом сообщает "До ТеБе".

Маршрут троллейбуса начинается от железнодорожного вокзала и курсирует до завода "Энергомашспецсталь", минуя "СКМЗ" и "НКМЗ". Стоимость проезда - 2 гривны.  Сейчас на линию выходят три машины, а сам маршрут появился благодаря строительству новой линии.

"Этот маршрут строился двумя частями. Первая - это расстояние от улицы Маяковского до Дружбы. И вторая часть - это перекресток ул. Парковой и Олексы Тихого. На все это ушло около 4,5 млн грн", - рассказал заместитель директора по финансам Краматорского ТТУ Андрей Бороха.

График движения маршрута уже согласован, но пока только на 2 недели, затем, по информации Краматорского горсовета, будет уточняться.

Фото: https://www.dotb.dn.ua

Теги: Донбасс, Краматорск, троллейбус, маршрут
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх