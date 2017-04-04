В Краматорске через весь город пройдет новый троллейбусный маршрут, цена проезда демократичная

04.04.2017 13:33

Новый троллейбусный маршрут №5, объединивший так называемую промзону со старой частью города, начал функционировать в Краматорске с 3 апреля. Об этом сообщает "До ТеБе".



Маршрут троллейбуса начинается от железнодорожного вокзала и курсирует до завода "Энергомашспецсталь", минуя "СКМЗ" и "НКМЗ". Стоимость проезда - 2 гривны. Сейчас на линию выходят три машины, а сам маршрут появился благодаря строительству новой линии. Маршрут троллейбуса начинается от железнодорожного вокзала и курсирует до завода "Энергомашспецсталь", минуя "СКМЗ" и "НКМЗ". Стоимость проезда - 2 гривны. Сейчас на линию выходят три машины, а сам маршрут появился благодаря строительству новой линии.



"Этот маршрут строился двумя частями. Первая - это расстояние от улицы Маяковского до Дружбы. И вторая часть - это перекресток ул. Парковой и Олексы Тихого. На все это ушло около 4,5 млн грн", - рассказал заместитель директора по финансам Краматорского ТТУ Андрей Бороха.



График движения маршрута уже согласован, но пока только на 2 недели, затем, по информации Краматорского горсовета, будет уточняться.