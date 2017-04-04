Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Мариуполе не работает связь Киевстар

04.04.2017 08:42
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мариуполе не работает связь Киевстар

Сегодня с утра в Мариуполе наблюдается проблема с мобильной связью "Киевстар". Об этом сообщают жители.

Абоненты не могут дозвониться друг другу. При этом другие операторы работают в обычном режиме.

Как сообщил эксперт "Киевстар" Анастасия, на текущий момент действительно есть сложности с покрытием в Мариуполе. Информация уже передана инженерам для решения.

"Извините за временные сложности, - говорит эксперт. - Ориентировочно проблему решат до 15.00".

Напомним, в последнее время подобная проблема возникала не один раз. 


Фото: https://twitter.com/

Теги: Донбасс, Мариуполь, Киевстар, мобильная связь
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх