В Мариуполе не работает связь Киевстар

04.04.2017 08:42

Сегодня с утра в Мариуполе наблюдается проблема с мобильной связью "Киевстар". Об этом сообщают жители.

Абоненты не могут дозвониться друг другу. При этом другие операторы работают в обычном режиме.

Как сообщил эксперт "Киевстар" Анастасия, на текущий момент действительно есть сложности с покрытием в Мариуполе. Информация уже передана инженерам для решения.

"Извините за временные сложности, - говорит эксперт. - Ориентировочно проблему решат до 15.00".

Напомним, в последнее время подобная проблема возникала не один раз.