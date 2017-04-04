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В оккупированном Донецке что-то происходит: оцеплен центр города, автоматчики и вой сирен
04.04.2017 11:34
Необычные события сегодня, 4 апреля, происходят в центре Донецка. Об этом жители города пишут в соцсетях.
По сообщению дончан здание «Дома правительства ДНР» (бывшее Донецкое ОГА) по всему периметру охраняют вооруженные автоматчики.
Также заметно скопление вооруженных людей возле бульвара Шевченко в районе здания «МГБ ДНР». Также по бульвару Шевченко в районе Торгового института перекрыто движение транспорта. Жители города слышали вой сирен в этом районе.
Фото: 112.ua
Теги: Донецк, Донбасс, город, центр, сирена, цепочка
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