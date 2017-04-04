- "Пасхальное перемирие": российские кураторы требуют от "армий ЛДНР" поддерживать напряженность на фронте12:59
- В оккупированном Донецке встречают высокопоставленного российского гостя12:50
- Полиция Донетчины приступила к отработке Волновахской оперативной зоны12:45
- Очевидцы поделились информацией пересечения линии разграничения на Донбассе12:23
- В прифронтовой Авдеевке ремонтники начали восстановительные работы на ЛЭП - СЦКК согласовал режим тишины12:13
- Донецкий региональный канал "До Тебе" теперь смогут смотреть и на оккупированном Донбассе11:51
- В оккупированном Донецке что-то происходит: оцеплен центр города, автоматчики и вой сирен11:34
- Боевики нашли в Дебальцево самодельную взрывчатку и обвинили украинцев11:29
- Пенсии ценой жизни - в Мариуполе переселенцы ночуют возле Ощадбанка (ВИДЕО)11:13
- В результате ночного обстрела в Докучаевске повреждены дома и газопровод11:04
В оккупированном Донецке встречают высокопоставленного российского гостя
В Донецк приехал один из приближенных к президенту России Путину высокопоставленных кремлевских чиновников. С крайне высокой долей вероятности местные СМИ утверждают, что в "ДНР" приехал помощник главы РФ Владислав Сурков, пишет dialog.ua.
Жители Донецка сообщают, что вооруженные люди в камуфлированной форме перекрыли автомобильное движение в районе главного офиса силовых подразделений "ДНР". На данный момент точной информации нет, однако беспрецедентные меры безопасности свидетельствуют и явно указывают на визит Суркова.
При этом в самой "республике" ходят слухи о том, что Кремль всерьез рассматривает несколько сценариев замены лидеров террористических группировок "ЛДНР" - на руководство оккупированных территорий в ближайшее время могут назначить людей, которые не замешаны в войне и с которыми украинская власть могла бы начать прямые переговоры.
СМИ также сообщают, что 27 марта Луганск посетил "высокопоставленный российский чиновник" - жители наблюдали крупное количество дорогих автомобилей в сопровождении машин спецохраны. В СБУ подтвердили, что это был Сурков.
Фото: www.dialog.ua/
Теги: Донецк, Донбасс, визит, Владислав Селезнев
- Завтра замгенсека ООН в оккупированном Донецке намерен пообщаться с местными жителями и "властями ДНР"
- Мишеля Платини не пускают в Донецк в день выборов президента Украины
- В Донецке появится представительство международной организации
- Отец Ричард: "Лех Качиньский никогда не стеснялся своей веры"
- Захарченко пригласил еврокомиссара по правам человека в Донецк
- Гостям Евро-2012 койко-место в палатке предложат за 30 евро
- "Пасхальное перемирие": российские кураторы требуют от "армий ЛДНР" поддерживать напряженность на фронте12:59
- В оккупированном Донецке встречают высокопоставленного российского гостя12:50
- Полиция Донетчины приступила к отработке Волновахской оперативной зоны12:45
- Очевидцы поделились информацией пересечения линии разграничения на Донбассе12:23
- В прифронтовой Авдеевке ремонтники начали восстановительные работы на ЛЭП - СЦКК согласовал режим тишины12:13
- Донецкий региональный канал "До Тебе" теперь смогут смотреть и на оккупированном Донбассе11:51
- В оккупированном Донецке что-то происходит: оцеплен центр города, автоматчики и вой сирен11:34
- Боевики нашли в Дебальцево самодельную взрывчатку и обвинили украинцев11:29
- Пенсии ценой жизни - в Мариуполе переселенцы ночуют возле Ощадбанка (ВИДЕО)11:13
- В результате ночного обстрела в Докучаевске повреждены дома и газопровод11:04
- "Пасхальное перемирие": российские кураторы требуют от "армий ЛДНР" поддерживать напряженность на фронте12:59
- В оккупированном Донецке встречают высокопоставленного российского гостя12:50
- Полиция Донетчины приступила к отработке Волновахской оперативной зоны12:45
- Решение о введении абонплаты за доставку газа пока приостанавливается12:37
- Очевидцы поделились информацией пересечения линии разграничения на Донбассе12:23
- В прифронтовой Авдеевке ремонтники начали восстановительные работы на ЛЭП - СЦКК согласовал режим тишины12:13
- Инсульты сегодня помолодели - как избежать страшной болезни12:01
- Донецкий региональный канал "До Тебе" теперь смогут смотреть и на оккупированном Донбассе11:51
- Android стала самой популярной ОС интернета11:42
- В оккупированном Донецке что-то происходит: оцеплен центр города, автоматчики и вой сирен11:34
- Инсульты сегодня помолодели - как избежать страшной болезни12:01
- Самые популярные мифы и правда о вашем пищеварении22:00
- Какие продукты приводят к преждевременному старению12:05
- 5 особенностей боли в животе, которые говорят, что это серьезно09:35
- Как в ЛНР итальянского фашиста выдавали за итальянского инвестора09:45
- Мариупольцы веселятся: В День Смеха проезд в городском транспорте стал самым дорогим в стране08:32
- Леся Литвинова: О маленькой женщине по имени Вера07:42
- Назад в 2014: Как украинский Луганск противостоял оккупации. ВИДЕО07:15
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)20:24
- Как остановить кровотечение за 10 секунд10:47
- Беглый Янукович распоясался: дважды ударил по лицу Путина и избил Медведева
- Украинский военный поговорил по телефону с главарем "ДНР" Захарченко - разговор получился интересным (ВИДЕО)
- У Путина есть два сценария для Донбасса. Предположительно — выберет первый
- Посещать кладбища на Пасху и в праздники не стоит и нужны ли искусственные цветы - разъяснения священнослужителя
- Как остановить кровотечение за 10 секунд
- В террористической "ЛНР" началась эпидемия, ситуация ухудшается с каждым днем
- Ольга Фарбей: "За долг в 39 тысяч гривен госисполнители продали мою квартиру стоимостью около миллиона
- Жители "ДНР" возмущены наглым заявлением Захарченко: главу "республики" поймали на откровенном вранье
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)
- На выезде из зоны АТО особенно сильно бросается в глаза разница между Украиной и "русским миром" - мнение