В прифронтовой Авдеевке Донецкой области восстановлено электроснабжение

04.04.2017 17:03

Об этом сообщила диспетчер городского РЭС. Ремонтные работы закончились. В 15:45 на городскую подстанцию подали напряжение, сообщает сайт "Новости Донбасса".



Это также подтвердил генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов.

Отметим, Авдеевка неоднократно оставалась без электроэнергии в результате обстрелов со стороны боевиков и повреждения линий электропередач в результате попадания снарядов. 29 марта, около 19.00 город вновь был обесточен.