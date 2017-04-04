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Архив - Донецкая область

В прифронтовой Авдеевке Донецкой области восстановлено электроснабжение

04.04.2017 17:03
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В прифронтовой Авдеевке Донецкой области восстановлено электроснабжение

Об этом сообщила диспетчер городского РЭС. Ремонтные работы закончились. В 15:45 на городскую подстанцию подали напряжение, сообщает сайт "Новости Донбасса".

Это также подтвердил генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов.

Отметим, Авдеевка неоднократно оставалась без электроэнергии в результате обстрелов со стороны боевиков и повреждения линий электропередач в результате попадания снарядов. 29 марта, около 19.00 город вновь был обесточен.


Фото: https://www.rbc.ua

Теги: Донбасс, Авдеевка, ремонт, электричество
 
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