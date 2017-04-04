В прифронтовой Авдеевке ремонтники начали восстановительные работы на ЛЭП - СЦКК согласовал режим тишины

04.04.2017 12:13

Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии размежевания на Донбассе дал гарантии безопасности для восстановления электроснабжения в Авдеевке, пишет "Украинская правда".

"Гарантии безопасности мы получили, рабочие бригады собираются выезжать", – сообщили в СЦКК.

"Можем надеяться, что сегодня вопрос будет решен", – добавил собеседник.

Перед тем Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных людей сообщило в Twitter, что по состоянию на 10:00 прифронтовая Авдеевка остается без электроснабжения, а ремонтные бригады ожидают разрешения СЦКК.

"Подача воды будет осуществляться с 16:00 до 22:00", – добавили в ведомстве.

Напомним, электричества в Авдеевке нет с 29 марта из-за очередного обстрела, в частности, обесточены Авдеевский коксохимический завод и Донецкая фильтровальная станция, которые централизованно обеспечивают город водой и теплом.

Воду жителям подают из резервуара по графику.