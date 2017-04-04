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В прифронтовой Авдеевке ремонтники начали восстановительные работы на ЛЭП - СЦКК согласовал режим тишины
Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии размежевания на Донбассе дал гарантии безопасности для восстановления электроснабжения в Авдеевке, пишет "Украинская правда".
"Гарантии безопасности мы получили, рабочие бригады собираются выезжать", – сообщили в СЦКК.
Перед тем Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных людей сообщило в Twitter, что по состоянию на 10:00 прифронтовая Авдеевка остается без электроснабжения, а ремонтные бригады ожидают разрешения СЦКК.
"Подача воды будет осуществляться с 16:00 до 22:00", – добавили в ведомстве.
Напомним, электричества в Авдеевке нет с 29 марта из-за очередного обстрела, в частности, обесточены Авдеевский коксохимический завод и Донецкая фильтровальная станция, которые централизованно обеспечивают город водой и теплом.
Воду жителям подают из резервуара по графику.
Фото: www.pravdatime.uz.ua
Теги: Донбасс, Авдеевка, ремонт, ЛЭП, режим
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