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Архив - Донецкая область

В прифронтовой Авдеевке ремонтники начали восстановительные работы на ЛЭП - СЦКК согласовал режим тишины

04.04.2017 12:13
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В прифронтовой Авдеевке ремонтники начали восстановительные работы на ЛЭП - СЦКК согласовал режим тишины

Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии размежевания на Донбассе дал гарантии безопасности для восстановления электроснабжения в Авдеевке, пишет "Украинская правда".

"Гарантии безопасности мы получили, рабочие бригады собираются выезжать", – сообщили в СЦКК.

 "Можем надеяться, что сегодня вопрос будет решен", – добавил собеседник.

Перед тем Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных людей сообщило в Twitter, что по состоянию на 10:00 прифронтовая Авдеевка остается без электроснабжения, а ремонтные бригады ожидают разрешения СЦКК.

"Подача воды будет осуществляться с 16:00 до 22:00", – добавили в ведомстве.

Напомним, электричества в Авдеевке нет с 29 марта из-за очередного обстрела, в частности, обесточены Авдеевский коксохимический завод и Донецкая фильтровальная станция, которые централизованно обеспечивают город водой и теплом.

Воду жителям подают из резервуара по графику.


Фото: www.pravdatime.uz.ua

Теги: Донбасс, Авдеевка, ремонт, ЛЭП, режим
 
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