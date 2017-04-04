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В прифронтовом Покровске перенесли блокпост
04.04.2017 19:52
Блокпост, который был установлен 4 марта напротив автозаправочной станции в Покровске, перенесли за черту города. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил начальник Покровского отдела полиции ГУНП в Донецкой области, полковник полиции Юрий Гречишкин, сообщает ddk.dn.ua.
По его словам, решение о переносе данного блокпоста за пределы города было принято с целью удобства и безопасности граждан, а также безопасности сотрудников, которые несут службу на данном пункте пропуска.
"Решение о переносе блокпоста было вызвано тем, чтобы устранить трудности в движении автотранспорта в черте города, а также, чтобы не подвергать людей, которые едут просто заправиться, постоянным проверкам. Это первое. Второе – чтобы его невозможно было объехать через село Гришино", - отметил он.
Сейчас блокпост находится за чертой города, на развилке трассы на Днепр и поворотом на село Гришино. К КПВВ подведены коммуникации и установлено необходимое освещение. Работает блокпост на новом месте уже 3 дня. По словам Ю.Гречишкина, службу там несут только сотрудники Покровского отдела полиции.
Также он отметил, что строительство новых блокпостов на территории обслуживания Покровского ОП пока не планируется. "Если будет необходимость в создании новых стационарных пунктов пропуска, то мы будем рассматривать возможность их установки. Все будет зависеть от ситуации и обстановки на территории обслуживания Покровского отдела полиции", - подчеркнул начальник полиции Покровска.
"Решение о переносе блокпоста было вызвано тем, чтобы устранить трудности в движении автотранспорта в черте города, а также, чтобы не подвергать людей, которые едут просто заправиться, постоянным проверкам. Это первое. Второе – чтобы его невозможно было объехать через село Гришино", - отметил он.
Сейчас блокпост находится за чертой города, на развилке трассы на Днепр и поворотом на село Гришино. К КПВВ подведены коммуникации и установлено необходимое освещение. Работает блокпост на новом месте уже 3 дня. По словам Ю.Гречишкина, службу там несут только сотрудники Покровского отдела полиции.
Также он отметил, что строительство новых блокпостов на территории обслуживания Покровского ОП пока не планируется. "Если будет необходимость в создании новых стационарных пунктов пропуска, то мы будем рассматривать возможность их установки. Все будет зависеть от ситуации и обстановки на территории обслуживания Покровского отдела полиции", - подчеркнул начальник полиции Покровска.
Фото: ddk.dn.ua/
Теги: Донбасс, чертеж, блокпост, Покровск (Красноармейск)
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