В результате ночного обстрела в Докучаевске повреждены дома и газопровод

04.04.2017 11:04

В результате вечернего обстрела оккупированного Докучаевска повреждено два дома и участок газопровода. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

По данным «мэрии», по улице Щорса был поврежден газопровод, из-за чего три жилых дома остались без газа.

В городской «администрации» сообщили:«По улице Чайковского повреждено остекление в доме № 6. В поселке Ясное в результате обстрела произошло возгорание сарая, по улице Валова повреждено остекление».

При этом в"МЧС ДНР» уточнили, что в результате попадания взрывоопасного предмета загорелись хозпостройки на территории частного дома в поселке Ясный: «Улица Богдана Хмельницкого — пожар в частном домостроении. Пожаром уничтожено: кровля сарая на площади 20 кв. м и хозяйственная постройка на придомовой территории».