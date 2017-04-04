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В результате ночного обстрела в Докучаевске повреждены дома и газопровод
В результате вечернего обстрела оккупированного Докучаевска повреждено два дома и участок газопровода. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.
По данным «мэрии», по улице Щорса был поврежден газопровод, из-за чего три жилых дома остались без газа.
В городской «администрации» сообщили:«По улице Чайковского повреждено остекление в доме № 6. В поселке Ясное в результате обстрела произошло возгорание сарая, по улице Валова повреждено остекление».
При этом в"МЧС ДНР» уточнили, что в результате попадания взрывоопасного предмета загорелись хозпостройки на территории частного дома в поселке Ясный: «Улица Богдана Хмельницкого — пожар в частном домостроении. Пожаром уничтожено: кровля сарая на площади 20 кв. м и хозяйственная постройка на придомовой территории».
Фото: donbass.ua
Теги: Донбасс, Докучаевск, обстрел, домашнее животное, повреждения
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