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Архив - Донецкая область

В Волновахском районе в результате ДТП пострадал годовалый ребенок

04.04.2017 14:35
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В Волновахском районе в результате ДТП пострадал годовалый ребенок
Об этом сообщает Отдел обеспечения безопасности дорожного движения УПД полиции Донецкой области.
Отмечается, что происшествие случилось на автодороге "Пищевик - Гнутово". 
"Около 9 часов 48-летняя водитель автомобиля "ВАЗ-2102" не справилась с управлением, выехала на обочину встречной полосы, где автомобиль перевернулся. Водитель и три пассажира авто – женщины 21 и 63 лет и мальчик, которому только в марте выполнился год, получили телесные повреждения различной степени тяжести", - сообщают в полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами). 

Фото: expres.ua/

Теги: Донбасс, ребенок, Волновахский район, ДТП
 
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