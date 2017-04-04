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За минувшие сутки 48 обстрелов - самым "горячим" было мариупольское направление
Боевики за минувшие сутки 48 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в "Фейсбуке" во вторник утром.
"За минувшие сутки пятеро военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения. Двое украинских воинов погибли", - говорится в сообщении.
Эпицентром огневого противостояния в понедельник было мариупольское направление. Из минометов калибра 82 мм, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстреливал защитников Березового. Морских пехотинцев в районе Гнутово и Водяного накрывал огнем из БМП. Гранатометы различных систем противник применял для поражения позиций под Богдановкой и Чермалыком, а из крупнокалиберных пулеметов пытался попасть в защитников Широкино и Красногоровки. В районе Гнутово активизировались вражеские снайперы.
На донецком направлении горячее всего было поблизости Авдеевки и шахты Бутовка, где боевики обстреляли украинские опорные пункты из минометов калибров 120 мм и 82мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Из минометов калибра 82мм, гранатометов и стрелкового оружия противник вел огонь в районе Песков. По защитникам Верхнеторецкого враг бил из гранатометов, а по украинским военнослужащим вблизи Каменки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На луганском направлении опорные пункты в районе Крымского враг обстрелял из миномета калибра 120 мм.
Чтобы погасить огневую активность противника, силы АТО открывали огонь.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
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