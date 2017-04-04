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Архив - Донецкая область

За время войны на Донбассе Красны Крест оказал помощь почти миллиону человек

04.04.2017 22:29
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За время войны на Донбассе Красны Крест оказал помощь почти миллиону человек

С начала конфликта на востоке Украины Красный Крест потратил свыше 500 млн. грн на помощь местным жителям, сообщила генеральный директор Национального комитета Общества Красного Креста в Украине Лилия Билоус, пишет "Интерфакс".

В ходе 2й Международной конференции по вопросам гражданско-военного сотрудничества во вторник в Киеве она отметила, что всего помощь была оказана около 1 млн лиц.

"Мы предоставляем финансовую помощь, помогаем восстанавливать разрушенные дома, привлекаем гуманитарную помощь для пострадавшего населения, оказываем помощь в эвакуации. В 2014-2016 гг нами при помощи партнеров была оказана помощь свыше 1 млн лиц из пострадавшего населения на общую сумму свыше 500 млн грн", - сказала Л.Белоус.

В свою очередь глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине Барбара Манге сообщила, что на сегодня в целом от конфликта страдают около 4 млн человек. "4 млн человек нуждаются в помощи из-за военного конфликта на востоке Украины", - отметила она.


Фото: https://focus.ua/

Теги: Донбасс, война, помощь, Красный Крест
 
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