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Архив - Донецкая область

Завтра должны запустить Донецкую фильтровальную станцию

04.04.2017 19:11
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Завтра должны запустить Донецкую фильтровальную станцию

Запуск Донецкой фильтровальной станции (ДФС) запланирован на 5 апреля. Об этом сообщает пресс-центр Штаба АТО на Facebook.



Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, вода, запуск, Донецкая фильтровальная станция
 
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