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Жилищные вопросы для каждого сегмента переселенцев должны быть под контролем правительства - мнение
Необходимо запустить программы по решению жилищных вопросов для каждого сегмента переселенцев. Об этом заявил глава "Всеукраинской ассоциации переселенцев" Руслан Калинин на общественной дискуссии "Внутренни переселенцы. Три года неопределенности", пишет "Четвертая власть".
Он также подчеркнул, что не существует единого решение проблемы жилья для переселенцев. Необходимо разделить всех переселенцев на сегменты и решать отдельно проблему каждого сегмента.
"Необходимо в кратчайшие сроки запустить ряд пилотных проектов:
1.Ремонт заброшенного жилья, находящего в коммунальное собственности. Выдача такого жилья согласно квотным принципам.
2.Обеспечение механизмов финансирования законопроекта 4550(50% суммы на покупку жилья обеспечивает государство. Кредитная ставка на остальную сумму 10%). Пересмотр бюджета 2017 года и внесение этой программы в бюджет 2018.
3.Выдача земельных участков, под самостоятельную постройку жилья", - заявил активист.
Фото: vlada.io/
Теги: Донбасс, война, программа, жилье, переселенцы
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