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Архив - Донецкая область

Геращенко: В плену на Донбассе более 120 украинцев

05.04.2017 12:10
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Геращенко: В плену на Донбассе более 120 украинцев

Геращенко просит активизировать действия по решению гуманитарных вопросов. По состоянию на сегодняшний день известно о 121 человеке, незаконно содержащихся в местах неволи на неподконтрольных Киеву территориях на Донбассе. Об этом заявила первый заместитель главы Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко на заседании общественного совета по вопросам сотрудничества с религиозными организациями при Министерстве иностранных дел.

Как сообщает пресс-служба парламента, в частности Геращенко акцентировала внимание на сложном процессе освобождения заложников, которые незаконно удерживаются на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Она также поблагодарила представителей всех конфессий за усилия, которые они прилагают для освобождения заложников, и обратилась с просьбой активизировать действия по решению гуманитарных вопросов.

Источник korrespondent.net



Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, Минские договоренности, пленные
 
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