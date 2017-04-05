Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Меньшов передал террористам “ДНР” один миллион рублей

05.04.2017 20:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Меньшов передал террористам “ДНР” один миллион рублей

Российский режиссер и актер Владимир Меньшов передал боевикам “ДНР” миллион рублей. Об этом на своей странице в Фейсбук написал писатель и “замкомбата” терористов “ДНР” Захар Прилепин.

“Пришёл ко мне на съёмки программы "Чай с Захаром" великий актёр и режиссёр, замечательный человек, человечище Владимир Валентинович Меньшов. Говорит: вот я денег привёз - помочь Донбассу. И ноутбук. И передал пакет со всем этим.

Снимать момент передачи подарков отказался; говорит: не надо, лучше в тишине делать такое. Но молчать я ему не обещал всё равно.

В общем, я пересчитал что там было в пакете. Там был один миллион рублей”, - написал Меньшов.

Источник 62.ua



Теги: Украина, Донбасс, ноутбук, подарок, рубль, миллион, ДНР, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх