- На Донетчине направлены в суд уголовные производства в отношении двух прокуроров17:30
- В "ДНР" преподавателей выгнали на субботник - взрыв гранаты унес жизнь одной женщины, семь ранены 17:10
- Владимир Меньшов поддержал ДНР миллионом рублей и ноутбуком16:40
- «Паспорт» «ЛНР» можно получить за 300 российских рублей15:50
- Провал сепаратизма в оккупированном Донбассе: боевики признали большие проблемы с "личным составом" и решили сделать из пенсионеров пушечное мясо15:30
- Под Мариуполем утилизируют боеприпасы. Жителей призвали не паниковать 14:50
- Террористы на Донбассе начали увеличивать численность своих танковых подразделений13:30
- В Донецкой области на взятке попался сотрудник «Укрзализницi» 13:10
- Геращенко: В плену на Донбассе более 120 украинцев12:10
- Захарченко и Плотницкий в панике: Кремль приказал проверить разворованные террористами склады боеприпасов и ГСМ11:30
На Донетчине направлены в суд уголовные производства в отношении двух прокуроров
До 15 лет лишения свободы грозит двум прокурорам-предателям, бывшим сотрудникам прокуратуры Донецкой области, которые перешли на сторону террористов. Во время специального досудебного расследования установлено, что двое бывших сотрудников, которые до октября 2014 года работали в прокуратуре Донецкой области, уволились из органов и начали активно сотрудничать с представителями террористической организации «ДНР», рассказали в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Так, бывший начальник отдела надзора за соблюдением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия управления правозащитной деятельности, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта прокуратуры Донецкой области Максим Бовт поступил на «службу» в так называемую «Генеральную прокуратуру ДНР» и был назначен на должность начальника управления надзора за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью.
Другой бывший сотрудник прокуратуры Донетчины Олег Федотов до того, как изменил присяге, работал заместителем начальника отдела работы с кадрами прокуратуры Донецкой области, сейчас также работает на террористов, занимая должность начальника так называемого управления кадров и учебных заведений «Генеральной прокуратуры ДНР».
В настоящее время обвиняемые продолжают сотрудничать с боевиками, совершая тем самым противоправные действия, направленные на нарушение конституционных прав граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Донецкой области.
Поскольку злоумышленники скрываются от следствия и находятся на неподконтрольной украинской власти территории, в отношении них проводилась процедура специального досудебного расследования. Обвинительные акты прокуратурой утверждены и направлены в суд для заочного осуждения.
За участие в террористической организации, то есть совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258−3 Уголовного кодекса Украины, бывшим прокурорам грозит до 15 лет лишения свободы.
Источник fakty.ua
Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, прокурор, прокуратура, ДНР
- ЧП в Харьковской области. В колонии повесился заключенный
- В Донбассе сотрудник военного комиссариата попался на взятке
- Донецкий мошенник накуролесил и на Днепропетровщине
- Гектары раздавали незаконно
- Донецких прокуроров призвали активнее искать земельные нарушения
- В Красноармейске с предпринимателя вымогали взятку
- На Донетчине направлены в суд уголовные производства в отношении двух прокуроров17:30
- В "ДНР" преподавателей выгнали на субботник - взрыв гранаты унес жизнь одной женщины, семь ранены 17:10
- Владимир Меньшов поддержал ДНР миллионом рублей и ноутбуком16:40
- «Паспорт» «ЛНР» можно получить за 300 российских рублей15:50
- Провал сепаратизма в оккупированном Донбассе: боевики признали большие проблемы с "личным составом" и решили сделать из пенсионеров пушечное мясо15:30
- Под Мариуполем утилизируют боеприпасы. Жителей призвали не паниковать 14:50
- Террористы на Донбассе начали увеличивать численность своих танковых подразделений13:30
- В Донецкой области на взятке попался сотрудник «Укрзализницi» 13:10
- Геращенко: В плену на Донбассе более 120 украинцев12:10
- Захарченко и Плотницкий в панике: Кремль приказал проверить разворованные террористами склады боеприпасов и ГСМ11:30
- На Донетчине направлены в суд уголовные производства в отношении двух прокуроров17:30
- В "ДНР" преподавателей выгнали на субботник - взрыв гранаты унес жизнь одной женщины, семь ранены 17:10
- В элитном детсаду Киева изнасиловали трехлетнего ребенка16:50
- Владимир Меньшов поддержал ДНР миллионом рублей и ноутбуком16:40
- Путин: Все страны СНГ – потенциальные объекты атак террористов16:30
- В Украине остановится еще одна ТЭС16:10
- "Полтава" отказалась играть с "Шахтером" и объявила о самороспуске16:00
- «Паспорт» «ЛНР» можно получить за 300 российских рублей15:50
- Провал сепаратизма в оккупированном Донбассе: боевики признали большие проблемы с "личным составом" и решили сделать из пенсионеров пушечное мясо15:30
- Россия стянула к украинской границе 18 тыс. военных и большое количество техники15:10
- Инсульты сегодня помолодели - как избежать страшной болезни12:01
- Самые популярные мифы и правда о вашем пищеварении22:00
- Какие продукты приводят к преждевременному старению12:05
- 5 особенностей боли в животе, которые говорят, что это серьезно09:35
- Как в ЛНР итальянского фашиста выдавали за итальянского инвестора09:45
- Мариупольцы веселятся: В День Смеха проезд в городском транспорте стал самым дорогим в стране08:32
- Леся Литвинова: О маленькой женщине по имени Вера07:42
- Назад в 2014: Как украинский Луганск противостоял оккупации. ВИДЕО07:15
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)20:24
- Как остановить кровотечение за 10 секунд10:47
- У Путина есть два сценария для Донбасса. Предположительно — выберет первый
- На выезде из зоны АТО особенно сильно бросается в глаза разница между Украиной и "русским миром" - мнение
- В оккупированном Донецке встречают высокопоставленного российского гостя
- В террористической "ЛНР" началась эпидемия, ситуация ухудшается с каждым днем
- В оккупированном Донецке что-то происходит: оцеплен центр города, автоматчики и вой сирен
- Доставайте зонтики: надвигается серьезное похолодание
- Наличия у жителей оккупированного Донбасса паспортов "ЛДНР" может стать причиной проверки их на сепаратизм
- Ольга Фарбей: "За долг в 39 тысяч гривен госисполнители продали мою квартиру стоимостью около миллиона
- Жители "ДНР" возмущены наглым заявлением Захарченко: главу "республики" поймали на откровенном вранье
- Выборы Путина в 2018 году уже невозможны. И вот почему...