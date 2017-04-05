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«Паспорт» «ЛНР» можно получить за 300 российских рублей
05.04.2017 15:50
В «ЛНР» снизили стоимость услуги по оформлению или замене «паспортного документа». Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ.
«Были внесены изменения касательно размера платы за предоставление услуги по оформлению, выдаче, замене "паспортного документа", удостоверяющего личность физического лица, проживающего на территории "Луганской народной республики"», – говорится в сообщении.
Теперь «паспорт» можно получить за 300 российских рублей. Ранее стоимость оформления, выдачи, замены «паспортного документа» «ЛНР» составляла 490 руб.
54 тыс. человек получили «паспорта» в «ДНР» за год
Источник dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, стоимость, паспорт, ДНР, ЛНР
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