«Паспорт» «ЛНР» можно получить за 300 российских рублей

05.04.2017 15:50

В «ЛНР» снизили стоимость услуги по оформлению или замене «паспортного документа». Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ.

«Были внесены изменения касательно размера платы за предоставление услуги по оформлению, выдаче, замене "паспортного документа", удостоверяющего личность физического лица, проживающего на территории "Луганской народной республики"», – говорится в сообщении.

Теперь «паспорт» можно получить за 300 российских рублей. Ранее стоимость оформления, выдачи, замены «паспортного документа» «ЛНР» составляла 490 руб.

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Источник dnews.dn.ua