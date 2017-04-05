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Архив - Донецкая область

Под Славянском нашли меч скифов возрастом 2500 лет. ВИДЕО

05.04.2017 08:28
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Под Славянском нашли меч скифов возрастом 2500 лет. ВИДЕО

Меч скифов 5 века до н.э. был найден под Славянском Донецкой области. Об этом сообщает Трибун с ссылкой на "Общественное ТВ Донбасса".
По информации источника историческую находку передали местному краеведческому музею.



Теги: Донбасс, Славянск, скифы, меч
 
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