Под Славянском нашли меч скифов возрастом 2500 лет. ВИДЕО

05.04.2017 08:28

Меч скифов 5 века до н.э. был найден под Славянском Донецкой области. Об этом сообщает Трибун с ссылкой на "Общественное ТВ Донбасса".

По информации источника историческую находку передали местному краеведческому музею.