Презентация достижений солнечных батарей в мариупольской больнице обернулась скандалом

05.04.2017 18:50

Городские больницы, где отопление и горячую воду отключили на две недели раньше, сегодня находятся в поиске альтернативных источников горячей воды. Но пока могут надеяться только на...бойлеры. Но даже они не спасают ситуацию в межсезонье. Об этом выяснилось сегодня на встрече в горбольнце №4, где демонстировали работу установленных на крыше гелиополей.

Оценить работу медиков горбольницы в сложных условиях приехал начальник управления здравоохранения Мариупольского городского совета Сергей Данилков. Он сообщил, что в городе необходимо плотно заняться поиском источников альтернативных источников энергии. Для этого нужно подключать средства иностранных фондов.

"Чем дольше будет нестабильной экономическая ситуация, тем больше проблем будет возникать с поставкой электроносителей, электроэнергии. В этом году, в связи с потеплением и с тем, что в апреле были сняты лимиты на газ, поставка тепла завершилась на две недели раньше", - сообщил Данилков и добавил, что за несколько недель до этого события переговорил с главными врачами лечебных учреждением, чтобы они нашли варианты догрева воды.

Только гелиополе, установленное одном из корпусов инфекционного отделения больницы №4, находится на балансе лечебного учреждения. Гелиополя есть на котельной БСМП, роддоме №1 и поликлиники горбольницы №9, но все они находятся на обслуживании в "Мариупольтеплосети".

Гелиополе появилось здесь в конце лета. Работая в автоматическом режиме, установка потребляет только солнечную энергию. Таким образом, даже зимой в солнечные дни у одного из отделений есть горячая вода.

"Даже до того, как в больнице была горячая вода, но были солнечные дни, установка работала. Сейчас же, когда пасмурно, вода нагревалась до 17 градусов, это уже низкая температура", - поделился заместитель главного врача по экономическим вопросам горбольницы №4 Александр Аштаменко. - В солнечные дни вода может нагреваться до 60 градусов. Когда же солнечные дни исчезают, воду греют имеющиеся в отделении бойлеры, которые были установлены раньше.

В целом Данилков остался удовлетворен подготовкой лечебного учреждения к работе в межсезонье, но его поспешил разочаровать мариуполец Михаил. Он пришел послушать, о чем говорил глава управления здравоохранения журналистам и заявил, что в палатах еще одного корпуса детского инфекционного отделения с горячей водой вообще беда. Бойлеров в палатах он не видел..

"Нет горячей воды, медсестры делают уколы грязными руками. Дети лежат с кишечными заболеваниями, как подмывать без горячей воды ", - сообщил Михаил и добавил, что ему пришлось самому принести электрочайник в палату, так как его ничем не обеспечили.

На осмотр палаты Сергея Данилкова Михаил не пригласил, так как "боится, что на его ребенка будет давление".

Не отправился туда и главный врач Владимир Жигиль, вместо этого пригласил всех к себе в кабинет.

Источник 0629.com.ua