Стало известно, когда появится поезд «Мариуполь - Одесса»

05.04.2017 09:13

В «Укрзалізниці» сообщают, что запуск поезда из Мариуполя в Одессу откладывается из-за ремонта железнодорожных путей.

Ответ от «Укрзалізниці» опубликовала нардеп Марина Веселова,сообщает 0629.

В ответе на запрос народного депутата сказано, что курсирование по маршруту до Одессы будет рассмотрено после того, как пройдут ремонтные работы. Случится это после 20 июня 2017 г.

«Вопрос о назначении курсирования нового дополнительного поезда сообщением Мариуполь - Одесса будет обработан по окончанию ремонтных работ на участке Камыш-Заря - Волноваха (после 20.06.2017)», - указано в ответе.