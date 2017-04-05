В "ДНР" преподавателей выгнали на субботник - взрыв гранаты унес жизнь одной женщины, семь ранены

05.04.2017 17:10

ЧП произошло в Новоазовске - при проведении субботника преподавателями школы искусств и домов культуры взорвалась граната.

Субботник проходил при въезде в Новоазовск. Сколько всего человек в нем участвовали, пока не сообщается, пишут сепаратистские ресурсы.

При взрыве погибла женщина-преподаватель. Семь человек ранены, они доставлены в больницу.

О состоянии пострадавших пока не сообщается.

Источник 62.ua