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В "ДНР" преподавателей выгнали на субботник - взрыв гранаты унес жизнь одной женщины, семь ранены

05.04.2017 17:10
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В "ДНР" преподавателей выгнали на субботник - взрыв гранаты унес жизнь одной женщины, семь ранены

ЧП произошло в Новоазовске - при проведении субботника преподавателями школы искусств и домов культуры взорвалась граната.

Субботник проходил при въезде в Новоазовск. Сколько всего человек в нем участвовали, пока не сообщается, пишут сепаратистские ресурсы.

При взрыве погибла женщина-преподаватель. Семь человек ранены, они доставлены в больницу.

О состоянии пострадавших пока не сообщается.

Источник 62.ua



Теги: Донбасс, Новоазовск, взрыв, граната, субботник, ДНР
 
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