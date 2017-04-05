В Донецкой области на взятке попался сотрудник «Укрзализницi»

05.04.2017 13:10

В Покровске попался на взятке работник ПАО «Украинская железная дорога», который вымогал деньги у предпринимателя. В среду, 5 апреля, Красноармейская местная прокуратура совместно с Управлением защиты экономики в Донецкой области ДЗЕ ЧП Украины и следователями полиции разоблачили на получении неправомерной выгоды чиновника ПАО «Украинская железная дорога». Сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Главный инженер структурного подразделения Красноармейской дистанции пути филиала «Донецкая железная дорога» ПАО «Украинская железная дорога» требовал и получил от частного предпринимателя деньги в сумме 2000 гривен.

За эти средства чиновник обещал посодействовать в согласовании вопроса о размещении рекламы. За свои «услуги» требовал по 500 гривен за каждый месяц.

Благодаря слаженной работе прокуратуры и правоохранителей главный инженер разоблачен "на горячем" в служебном кабинете во время получения неправомерной выгоды.

Источник 62.ua