Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецкой области на взятке попался сотрудник «Укрзализницi»

05.04.2017 13:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецкой области на взятке попался сотрудник «Укрзализницi»

В Покровске попался на взятке работник ПАО «Украинская железная дорога», который вымогал деньги у предпринимателя. В среду, 5 апреля, Красноармейская местная прокуратура совместно с Управлением защиты экономики в Донецкой области ДЗЕ ЧП Украины и следователями полиции разоблачили на получении неправомерной выгоды чиновника ПАО «Украинская железная дорога». Сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Главный инженер структурного подразделения Красноармейской дистанции пути филиала «Донецкая железная дорога» ПАО «Украинская железная дорога» требовал и получил от частного предпринимателя деньги в сумме 2000 гривен.

За эти средства чиновник обещал посодействовать в согласовании вопроса о размещении рекламы. За свои «услуги» требовал по 500 гривен за каждый месяц.

Благодаря слаженной работе прокуратуры и правоохранителей главный инженер разоблачен "на горячем" в служебном кабинете во время получения неправомерной выгоды.

Источник 62.ua



Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, Укрзализниця, взятка, прокуратура
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх