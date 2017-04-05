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Владимир Меньшов поддержал ДНР миллионом рублей и ноутбуком
Известный российский режиссер Владимир Меньшов, снявший культовые фильмы «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», сериал «Ликвидация» и другие популярные киноленты, передал в помощь Донецкой народной республике один миллион рублей и ноутбук. Об этом на своей Facebook-странице написал российский писатель Захар Прилепин, сообщает allnews.com.ua.
"Пришёл ко мне на съёмки программы "Чай с Захаром" великий актёр и режиссёр, замммечательный человек, человечище Владимир Валентинович Меньшов. Говорит: вот я денег привёз - помочь Донбассу. И ноутбук. И передал пакет со всем этим. Снимать момент передачи подарков отказался; говорит: не надо, лучше в тишине делать такое. Но молчать я ему не обещал всё равно. В общем, я пересчитал что там было в пакете. Там был один миллион рублей", - написал Прилепин.
Теги: Донбасс, деньги, Владимир Меньшов, ДНР, Захар Прилепин
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