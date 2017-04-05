Захарченко и Плотницкий в панике: Кремль приказал проверить разворованные террористами склады боеприпасов и ГСМ

05.04.2017 11:30

После участившихся случаев хищения оружия и боеприпасов, а также других предметов материально-технического снабжения и их нелегальной переброски на территорию РФ командование террористов “ЛДНР” получило приказ провести неожиданные проверки складов боеприпасов. Как сообщает координатор “ИС”, нардеп Дмитрий Тымчук кремлевские марионетки будут тщательно проверять наличие на складах не только снарядов, но и запасов ГСМ, пишет “Диалог.UA”.

“Военным комендантам” гарнизонов поставлена задача организовать взаимодействие с командирами подразделений, на которые возложена охрана и оборона складов”, - пишет в соцсети военный эксперт.

Тем временем официальная Москва продолжает отправлять в оккупированный Донбасс “гумконвои” для террористов. За прошедшую неделю наемники получили из России 17 единиц ББМ, шесть вагонов с артиллерийскими боеприпасами и 25 цистерн ГСМ.