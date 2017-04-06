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Архив - Донецкая область

Авдеевка и окрестные населенные пункты получают воду и электроэнергию (ВИДЕО)

06.04.2017 11:48
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Авдеевка и окрестные населенные пункты получают воду и электроэнергию (ВИДЕО)

Донецкая фильтровальная станция работает, проблем с водоснабжением Авдеевки нет. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил председатель Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.

"Станция работает. Мне только что об этом докладывал наш руководитель авдеевского водоканала. Он созванивался с диспетчером, который сидит в Донецке. Это по его докладу. Вода подается в город. Все нормально. Свет также есть", - отметил он в комментарии "112 Украина".

Ранее группа "ИС" сообщала, чем оккупанты обстреливают Авдеевскую "промку". 



Теги: Донбасс, Авдеевка, вода, электроэнергия
 
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