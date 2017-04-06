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Мобилизация в «ДНР»: боевики «пакуют» всех подряд и свозят на полигон – фото
06.04.2017 14:10
В так называемой «ДНР» проходит масштабная мобилизация
По приказу главаря «республики» Александра Захарченко военные комиссариаты мобилизовали около 30 тысяч пригодных к строевой службе мужчин в возрасте от 18 лет, пишет Politeka.
Напомним, ранее украинская разведка сообщила, что из-за нехватки молодых «кадров» мобилизуют даже 55-летних мужчин.
Сборы проводят на одном из полигонов.
Теги: Донбасс, мобилизация, ДНР, боевики
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