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Архив - Донецкая область

Мобилизация в «ДНР»: боевики «пакуют» всех подряд и свозят на полигон – фото

06.04.2017 14:10
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Мобилизация в «ДНР»: боевики «пакуют» всех подряд и свозят на полигон – фото

В так называемой «ДНР» проходит масштабная мобилизация

По приказу главаря «республики» Александра Захарченко военные комиссариаты мобилизовали около 30 тысяч пригодных к строевой службе мужчин в возрасте от 18 лет, пишет Politeka.

Напомним, ранее украинская разведка сообщила, что из-за нехватки молодых «кадров» мобилизуют даже 55-летних мужчин.

Сборы проводят на одном из полигонов.



Теги: Донбасс, мобилизация, ДНР, боевики
 
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