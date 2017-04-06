По ВПЛ нанесли жёсткие удары, но сделали и «подарки»

06.04.2017 09:32

Разговоры власть имущих о том, как важно нам чувствовать себя в это сложное время единым народом, звучат издевательски - на фоне драм на КПВВ и в отделениях «Ощада».

К началу апреля в Украине на учёте в структурных подразделениях соцзащиты населения состояло около 1,6 млн переселенцев из Донбасса и Крыма. Всего за полгода количество ВПЛ сократилось почти на 100 тыс. человек. Связано это с тем, что в конце декабря Кабмин «усовершенствовал процедуру» обмена информацией между Министерством социальной политики Украины и пограничной службой для контроля в системе соцвыплат внутренне перемещённым лицам. Согласно новым нормам, переселенцы могут находиться на неподконтрольной территории не более 60 дней. В противном случае их лишают статуса ВПЛ со всеми соцвыплатами.

Беспощадность «Ощада»

После того, как Кабмин своим Постановлением №637 обязал переселенцев-пенсионеров проходить идентификацию в «Ощадбанке» (такие меры призваны исключить наличие «мёртвых душ»), начался настоящий ад. Получив в марте соответствующие SMS от «Ощада», престарелые граждане ринулись в отделения банка.

Напомним, что переселенцы, которые ещё не получили электронное пенсионное удостоверение, должны проходить процедуру «сверки лица» каждые три месяца со дня открытия счёта. Обладателей ЭПУ обязали это делать раз в полгода.

В традиционном для наших чиновников стиле было сделано всё, чтобы максимально осложнить всем жизнь. Пенсионеры дневали и ночевали у отделений «Ощадбанка», очереди были громадны (сейчас всё немного рассосалось). Особенно досталось Донетчине, Луганщине, Киеву и Харьковщине, где зарегистрирована основная масса ВПЛ-пенсионеров.

В шоке были и банковские работники, которым, как ранее представителям управлений соцзащиты и Пенсионного фонда, пришлось столкнуться с огромным наплывом, мягко говоря, озлобленных граждан. Работу отделений «Ощада» (которые, понятное дело, не приспособлены к такому потоку клиентов) продлевали, некоторые трудились в выходные, были организованы мобильные офисы.

22 марта Кабмин продлил срок проведения физической идентификации «Ощадбанком» ВПЛ на один месяц - до мая. Но это - лишь лучик света в том мраке, в который превратили чиновники жизнь пенсионеров-переселенцев.

Тем временем, заместитель главы представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Ноэль Калгун подчёркивает: украинское правительство должно как можно быстрее разобраться с вопросом выплаты пенсий для ВПЛ и жителей оккупированных территорий Донбасса. И под словом «разобраться» имеется в виду - найти возможность обеспечить безболезненное получение людьми честно заработанных ими денег.

Жилищные проблемы

Жилищный вопрос остаётся для переселенцев одним из наиболее болезненных. Дома и квартиры у тысяч ВПЛ либо разрушены во время обстрелов, либо захвачены оккупантами. Многие просто не могут вернуться, потому как занесены боевиками в «чёрные списки», и их ждёт плен или смерть.

С продажей имущества на временно оккупированных территориях - проблемы. Одни переселенцы не хотят продавать свои дома и квартиры, так как стоят те сейчас в «ДНР» и «ЛНР» - копейки, а надежда на то, что война рано или поздно завершится, и возможность вернуться будет - остаётся. Другие просто боятся оказаться жертвой мошенников и лишиться того, что как бы есть, но к чему доступа пока нет.

Не добавляет оптимизма недавнее сообщение Главного управления разведки Министерства обороны Украины: мол, «местным органам власти» псевдореспублик их российскими кураторами поручено провести ревизию подконтрольного жилого фонда. При этом дома и квартиры, хозяева которых не проживают в них более трёх месяцев, будут «национализированы» и переданы «гражданам Российской Федерации, которые не имеют своего жилья и заявили о готовности продолжить контракт для прохождения службы в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ».

Тем временем, в Украине переселенцы, не имеющие возможности платить за квартиру, и расселённые в пансионатах, нередко становятся жертвами произвола хозяев зданий. Достаточно вспомнить издевательства над переселенцами-инвалидами в Одессе, когда их буквально вытравили из санатория «Куяльник» (основную массу приняли потом в Святогорске). Или - недавний погром в пансионате «Джерело» в Пуще-Водице Киевской области - с целью создать невыносимые условия для проживающих там ВПЛ (которых и так оставили без света и отопления) и заставить их покинуть своё временное убежище.

Общественники бьют во все колокола, журналисты тоже не молчат. Отмалчивается лишь власть, которая, собственно, должна предпринимать активные действия.

По словам юристов, жильём переселенцев должны обеспечивать местные администрации. Такой закон был подписан президентом ещё в 2014 году. Беда в том, что отсутствует регламент, который должно разработать правительство. «Поэтому и происходит такая неразбериха, - поясняет адвокат Иван Либерман. - Якобы закон есть, а механизма по факту нет. Люди остаются с проблемами один на один. И это касается как беженцев, потерявших свои дома, так и предпринимателей, вынужденных нести убытки из-за них».

...и перспективы

В марте Верховная Рада, наконец, приняла ряд соответствующих «переселенческих законов». Если они, таки, заработают, жить ВПЛ станет чуть легче.

Так, депутаты приняли закон, по которому участники АТО, а также вынужденные переселенцы смогут покупать квартиры за полцены (вторую половину им компенсирует государство). Ещё вариант - брать ипотечный кредит под льготные проценты, всего 7% годовых (а не под 25%, как предлагают большинство отечественных банков).

Нардеп-переселенец (из Донецка) Наталья Веселова отмечает, что существующие несостыковки в некоторых нормативных документах Кабмина будут блокировать работу программы. Есть проблемы с финансированием. Но всё решаемо: документы можно довести до ума, а во время пересмотра главного госбюджета парламентарии планируют внести предложение и увеличить финансирование программы.

Беда, впрочем, ещё и в том, что коммерческие банки вряд ли согласятся выдавать ипотечные кредиты под 7% годовых. «У большинства из них годовые ставки неподъёмные - до 25%. А в Украине, по закону, нельзя обязать коммерческие банки выдавать кредиты под фиксированный процент, - поясняет советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ. - Не исключено, что коммерческие банки будут искать любые пути для отказа в кредите. Другое дело - государственные банки, которые вместо того, чтобы кредитовать госмонополистов на миллиарды гривен и давать кредиты, которые не возвращаются, будут давать ипотеки людям хотя бы под 7%».

Но здесь - опять же - всё упирается в бюджет, где соответствующие средства на данный момент не заложены.

Справка и коммунальные спекуляции - отменяются

Ещё одним «подарком» для ВПЛ стало исключение парламентом справки о постановке на учёт переселенца из перечня документов, в которые вносятся сведения о месте пребывания.

«Если бы эти изменения были проголосованы в октябре, то уже почти полгода не надо было бы вынужденным переселенцам обращаться в Государственную миграционную службу за штампом, чтобы от них требовали взятки, как это часто бывает», - отметил председатель комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Григорий Немыря.

А ещё парламент внёс изменения в Закон «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещённых лиц», урегулировал вопрос оплаты коммунальных услуг для переселенцев.

Определено, что адресом фактического проживания внутренне перемещённого лица может быть адрес соответствующего места компактного поселения ВПЛ (адрес городка из сборных модулей, общежития, оздоровительного лагеря, дома отдыха, санатория, пансионата, отеля и т.п.). И платить живущие там переселенцы должны «по соответствующим тарифам, установленным на такие услуги и товары для населения» - без переплат, которые с них ранее сдирали владельцы данного имущества, а также поставщики коммунальных услуг, электрической и тепловой энергии, природного газа.

К тому же, владельцев имущества, используемого для компактного поселения ВПЛ, обязали установить счётчики - «принять меры по установке средств учёта потреблённых коммунальных услуг, электрической и тепловой энергии, природного газа для удовлетворения собственных бытовых нужд внутренне перемещённых лиц».

Кабмин должен за три месяца привести в соответствие все надлежащие нормативно-правовые акты.

На «чистке рядов» сэкономили миллиарды

В 2016 году Пенсионный фонд перечислил внутренне перемещённым лицам пенсий на 11,5 млрд грн, что на 17,9 млрд грн меньше, чем в 2015-м.

В декабре 2016-го пенсии выплачивались 548,9 тыс. пенсионеров из числа ВПЛ, что на 407,1 тыс. меньше по сравнению с соответствующим периодом 2015 года.

Уменьшение количества переселенцев, которым Украина продолжает платить пенсии, произошло, в основном, из-за усиления верификационных мер со стороны Пенсионного фонда и СБУ.

Ольга НИКОЛАЕВА.