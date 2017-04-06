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Архив - Донецкая область

СЦКК: террористы "лднр" опять сорвали процесс разведения сторон

06.04.2017 12:55
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СЦКК: террористы "лднр" опять сорвали процесс разведения сторон
Украинская сторона СЦКК сообщает, что сегодня представители НВФ планируют проведение информационной пиар-акции на участке разведения сил и средств №1 «Станица Луганская», с участием руководителя российской стороны СЦКК генерал-майора Еремина Глеба Владимировича и представителей СМИ Российской Федерации, а также ОРДЛО.
 
Входе встречи будет сделано ​​заявление о так называемой готовности осуществить отвод сил и средств на данном участке, которое должно быть произведено 6 апреля этого года в соответствии с решением трехсторонней контактной группы от 29 марта 2017 года, сообщили в пресс-центре штаба АТО.
 
"На самом деле решение трехсторонней контактной группы возможно осуществить при условии соблюдения 7-дневного полного прекращения огня, верифицированного Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ. Украинская сторона СЦКК в последний раз фиксировала нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ с применением стрелкового оружия на данном участке 2 апреля 2017. Таким образом разведение сил и средств на участке местности №1 «Станица Луганская» возможно осуществить только после 9 апреля при выполнении условий, указанных в рамочном соглашении, подписанном 21 сентября 2016 в Минске. Украинская сторона еще раз заявляет о готовности к выполнению всех взятых обязательств по минским договоренностям при условии безусловного их соблюдения с другой стороны", - говорится в заявлении украинской стороны СЦКК.
 
 
Источник: http://sprotyv.info 
 
 


Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, террористы
 
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